Nel corso di un'intervista rilasciata a FCinternews1908, l'ex centrocampista dell'Inter Fredy Guarin è tornato sul mancato scambio con lo juventino Mirko Vucinic nel Gennaio del 2014: “Avevamo Mazzarri in panchina. Per me fu un momento davvero delicato ma la società aveva preso quella decisione. Alcuni tifosi invece se la presero con me. Poi ci fu quella mobilitazione sotto la sede per farmi rimanere a Milano, e fortunatamente accadde proprio quello. Si trattò comunque di un episodio isolato, che mi permise di crescere molto.”