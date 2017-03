Intervistato da Radio Caracol, l'ex centrocampista dell'Inter, Fredy Guarin, ha parlato del suo futuro: "Ho sempre detto che l'Inter è il club che amo, mi hanno trattato come un figlio. Per me sarebbe bellissimo tornare. Oggi non c'è nulla ma ho sempre la speranza di poterlo fare. Quella in Cina è un'esperienza molto buona, è tutto molto positivo. Sono contento e motivato. Quello cinese sta diventando un campionato competitivo. I giocatori e gli allenatori, gli stessi proprietari sono sempre più importanti. L'anno prossimo credo che il torneo sarà ancora migliore. L'opinione comune è molto cambiata rispetto alla Cina. Sarò libero alla fine dell'anno, dopodiché dovrò prendere una decisione sul mio futuro".