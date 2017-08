Il Valencia ha fretta di chiudere per Gonçalo Guedes del PSG, lo conferma il dg dei Murcielagos Mateu Alemany a ESPN: "Dobbiamo prendere almeno due giocatori, uno di questi è Guedes e siamo ancora in trattativa. Non dipende solo da Mbappé, ma anche da altri giocatori che devono arrivare o andare via dal PSG. E' vero che noi non possiamo aspettare all'infinito per risolvere la questione, penso che nelle prossime ore la situazione sarà più chiara".