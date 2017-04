Siamo stati ospiti dell'emittente napoletana Radio Kiss Kiss assieme a Frederic Guerra, francese di chiare origini italiane, agente di tanti calciatori importanti tra i quali Maxime Gonalons che nella scorsa stagione è stato molto vicino al trasferimento nella società azzurra. E il procuratore, raccontando i motivi di quel 'no' da parte del centrocampista al club di De Laurentiis, ha svelato un particolare inquietante: "Io lavoro molto con il Lione, quindi so che il Napoli è stato vicino non solo a Gonalons ma anche a Tolisso. Volete sapere perché non sono venuti? Perché qualcuno ha messo paura ai due ragazzi, raccontando la situazione della città. Conosco Napoli, so che è una città fantastica, ma purtroppo l'immagine che viene trasmessa all'esterno non è questa. Anche in Francia vediamo Gomorra, ad esempio, e il messaggio che lo spettatore riceve è estremamente negativo".



Era stato Aurelio De Laurentiis, qualche tempo fa, a dichiarare che non è facile convincere i calciatori a scegliere Napoli. Qualcuno non ha creduto alle parole del presidente, invece ora arriva la conferma. Ed è una tristissima conferma, perché è inaccettabile che una città meravigliosa come Napoli - tutto il mondo dovrebbe invidiarcela - abbia all'estero un'immagine così negativa. Ma qualcuno si adopera per cambiare un luogo comune che procura danni non solo alla società di calcio, ma a tutta la città? Si fa qualcosa di concreto affinché fuori dall'Italia si veda Napoli per quello che veramente è? La risposta è nelle inquietanti parole di un procuratore francese innamorato di Napoli.