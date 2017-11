Francesco Guidolin, ex tecnico di Udinese, Palermo e Swansea, parla a Radio Deejay: "Sono arrivato a un certo punto della mia carriera dove ho scelto io. Se avessi detto sì al Napoli, non ci sarebbe andato Benitez. Forse sarebbe stato tutto diverso, a me piaceva rimanere a Udine, l'habitat era quello. A quarantadue-quarantacinque anni volevo una grande squadra, ma non c'è mai stata la possibilità. Ero vicino all'Inter, alla Juventus, ma non ho rimpianti. Ho voglia di allenare, però dev'essere qualcosa che mi entusiasmi".