Francesco Guidolin, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport di Luciano Spalletti: ''Di Spalletti ho il ricordo di uno molto attento, un uomo squadra. Capivo che avrebbe potuto intraprendere la carriera da allenatore, anche per le sue idee espresse sempre in riunione con me. Se fu lui a consigliarmi di lanciare Montella? Può essere, lanciare un giovane in quel 1991 poteva essere un’ottima cosa per il club. Rifiuto della Cina? Non ho mai avuto contatti, nel caso li avessi avuti non so se avrei accettato, le mie aspirazioni sarebbero altre''.