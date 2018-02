Ospite a Montecarlo, in occasione dei “Laureus Sport Award”, Ruud Gullit ha parlato del derby che si giocherà domenica sera.



“La prossima settimana ci sarà il derby, l'Inter non sta giocando bene, mentre il Milan aveva iniziato male. Sono due squadre che stanno cercando le loro identità ma il derby è il derby, non so chi possa essere favorito ma spero naturalmente che il Milan vinca".