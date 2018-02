A margine dei Laureus Sport Awards, Ruud Gullit ha parlato del momento che sta vivendo il Milan: "Gattuso sta provando a riportare in alto la squadra. Sono molto contento, ho visto la gara con la Roma ed è andata abbastanza bene. Ovviamente non è più il Milan delle stelle, ma Gattuso ha rinforzato tanto la squadra e ora vedo che i giocatori combattono in campo. Per me è difficile dare un giudizio più preciso perché in Olanda non si vede il calcio italiano, ora si guarda la Premier e la Liga. Vediamo un po' di più la Juve e il Napoli. I cinesi? Sappiamo solo che a novembre devono pagare 300 milioni. Non so cosa stia succedendo al Milan, ho provato a parlare con qualche dirigente ma è stato impossibile. Non è bello quello che sta succedendo, ma non so dire altro. Mi è dispiaciuto non poter parlare coi dirigenti nonostante i tentativi, prima era semplice. Berlusconi? Non lo sento, ma Galliani lo vedo spesso. Ho sentito che vuole diventare senatore, gli faccio l'in bocca al lupo".