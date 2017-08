Titoli di coda tra Sinan Gumus e il Galatasaray: l'addio dell'attaccante al club di Istanbul ormai sembra essere scontato, certificato anche dallo scarso feeling che intercorre tra il calciatore, i tifosi del 'Gala' e la stessa dirigenza turca. Il giocatore classe 1994 vuole cimentarsi in un campionato più competitivo, e ad offrirgliene l'occasione potrebbe essere proprio la Sampdoria.



Secondo i rumors che rimbalzano dalla Turchia, la Serie A sarebbe la meta più plausibile per Gumus. L'ipotesi Benfica, altra società interessata, si sarebbe recentemente raffreddata e a rimanere in corsa sarebbero soltanto i blucerchiati e la Fiorentina. La Samp ha già presentato un'offerta da circa 5 milioni di euro, e convincere il Galatasaray non dovrebbe essere un problema insormontabile. La concorrenza dei viola però potrebbe complicare i piani doriani. Nei prossimi giorni comunque gli agenti del giocatore sono attesi in Italia, per fare il punto della situazione con i club interessati.