Benevento-Verona 3-0





Silvestri 6: evita il tracollo, con almeno tre interventi decisivi. Sui gol subiti può poco o nulla, anche se sul primo si fa trovare fuori posizione



A. Ferrari 5: una partita intera in balia di Djuricic che non gli concede tregua



Caracciolo 4,5: tra lui e Vukovic è una bella lotta per individuare il peggiore in campo. Diabaté realizza una doppietta e le responsabilità sono tutte dei due centrali



Vukovic 4,5: stesso discorso fatto per il compagno di reparto, con l'aggiunta che è imbarazzante anche quando si tratta di impostare dalle retrovie



Souprayen 4,5: si riprende una maglia da titolare, complice la squalifica di Fares, ma non dimostra di meritarla



Buchel 5: prova anonimo per il centrocampista scuola Juventus che viene preferito a Fossati senza motivi apparentemente validi



Calvano 6: muscoli e sostanza, ma dura meno di mezzora. Esce per infortunio



(dal 27' Felicioli 5,5: Pecchia lo impiega da esterno alto, ma non è certamente il suo ruolo e si vede)



Romulo 5,5: ci prova a spingere i suoi, la qualità per farlo non gli manca, ma finisce per predicare nel deserto



Valoti 5: gioca nell'inedita posizione di rifinitore centrale alle spalle di Cerci: non combina nulla di buono



(dal 45' Petkovic 5: nemmeno una palla giocabile, ma anche lui ci mette del suo facendo pochissimo movimento)



Verdi 5,5: è il giocatore con maggior qualità del Verona, ma si vede a sprazzi



Cerci 5: in ritardo di condizione, non riesce proprio a incidere, nonostante la buona volontà



(dal 67' Fossati 5,5: entra a partita già archiviata)





All. Pecchia 4,5: terza sconfitta consecutiva e addio quasi definitivo alle speranze salvezza. E' vero, ha affrontato questa partita in piena emergenza, ma il suo Verona ha fatto veramente poco per cambiare l'esito del match