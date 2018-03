Prima aveva cercato di procurarsi una sostanza utile alla costruzione di ordigini, poi un'arma: ritenendolo quindi un soggetto instabile e potenzialmente pericoloso, la questura di Vicenza giovedì lo ha espulso dall'Italia. Come riporta veronasera.it si tratta di Mame Fily Sall, 21enne di origini senegalesi, che ha militato nelle giovanili dell'Hellas Verona dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2016. Proprio l'allontanamento dal club scaligero per motivi tecnici, dove era stato regolarmente pagato con uno stipendio da 22mila euro l'anno, avrebbe innescato l'odio del giovane verso il mondo occidentale, come riferiscono i colleghi di VicenzaToday. Il giovane arrivò in Italia a soli 13 anni dalla Francia, passando per Ventimiglia, ottenendo un permesso di soggiorno regolare nel vicentino (zona Schio) perché ospitato dagli zii. Una volta maggiorenne ha provato ad inseguire la carriera calcistica nell'Hellas, occupazione che gli ha permesso di ricongiungersi alla madre, ma una volta svanito, il sogno ha lasciato il posto alla rabbia. Rimasto senza lavoro, ha rischiato anche di perdere il permesso di soggiorno, mentre poco tempo dopo gli zii e la mamma hanno lasciato il Vicentino ed il ragazzo è rimasto solo.



Il rancore lo ha portato, nel settembre 2017, a tentare l'acquisto di mercurio via internet, da un venditore di orologi della provincia di Udine. Mossa che però non è sfuggita alla Digos, che lo ha convocato in Questura: dopo aver negato di essere religioso e seguace dell'Islam, Sall nell'occasione ha spiegato il mercurio rosso (indicato dall'Isis come sostanza per realizzare esplosivi) gli serviva per fare un'offerta a entità soprannaturali che lo avrebbero ricompensato con ricchezze smisurate.



Gli accertamenti degli investigatori effettivamente, non indicavano il ragazzo come un fondamentalista islamico, mostrava però un grande interesse verso gli oggetti atti a offendere. E nel febbraio 2018 ha cercato anche di procurarsi una pistola da un italiano in possesso di armi regolarmente registrate: l'uomo però ha rifiutato di cederla e ha anche segnalato l'episodio alla Polizia. Una serie di fatti quindi hanno portato alla sua espulsione.