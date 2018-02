Niente visto per gli Stati Uniti a Diego Armando Maradona. Intervenuto al programma 'Buenos Dias America', l'avvocato del Pibe de Oro, Matias Morla, ha spiegato che l'ambasciata ha deciso di negare il visto all'attuale tecnico dell'Al Fujairah per aver definito il presidente degli USA Donald Trump una 'chirolita', in Argentina un insulto traducibile come 'burattino'. Maradona si sarebbe dovuto recare negli Stati Uniti per presentarsi davanti a un tribunale, nell'ambito di una causa contro l'ex moglie Claudia Villafane.