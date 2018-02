Il giocatore del Viitorul Costanza Ianis Hagi, arrivato nell'ultima sessione di mercato dalla Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale della società romena: "La nomina di capitano mi dà fiducia anche per il futuro. Il ritorno dalla Fiorentina? In genere sono motivato a prescindere dalla situazione, ho una mentalità vincente e non mi è mai piaciuto perdere. Ovunque andrò, lo farò sempre per vincere".