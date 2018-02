Non si placa la polemica tra Georghe Hagi e Pantaleo Corvino, in merito alla vicenda legata al figlio Ianis, che ha lasciato la Fiorentina nella scorsa sessione di mercato, tornando al Viitorul Costanza, la squadra di proprietà del padre. A Gsp.ro, l'ex calciatore ha tuonato: "Hanno mentito a me e a Ianis. Da quando è tornato ha avuto 3 offerte, e un grande allenatore ha detto che Ianis può essere paragonato a Totti! A Firenze hanno multato Ianis per aver detto che era deluso di non giocare. Il direttore sportivo fa e disfa la Fiorentina: è peggio che in Romania, quando c’era la dittatura e giocavo nella Steaua! La Fiorentina ha un budget di 100 milioni ed è 11° con Pioli".