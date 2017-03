Heimir Hallgrimsson, professione: dentista. Sì, perché questo è il lavoro che il commissario tecnico, capace di portare l'Islanda ai quarti di finale a Euro 2016, ha sempre svolto associandolo a quello di allenatore. Nato e cresciuto nelle isole Vestmannaeyjar, la più grande delle quali conta circa 5mila abitanti, ha trovato non poche difficoltà a cercare di emergere nel calcio, considerando che la principale e unica attività che si svolge è quella della pesca. Ma non ha mai mollato e se, da calciatore non ha lasciato l'impronta, da CT ci sta riuscendo. In occasione della conferenza pre-qualificazioni a Russia 2018, Hallgrimsson ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com, parlando del progetto della sua nazionale e suggerendo qualche giovane interessante da tenere in considerazione anche in chiave mercato.



NUOVA DIMENSIONE - Alla domanda "Pensa che la squadra abbia assunto una nuova dimensione dopo l’exploit a Euro 2016?" la risposta è stata chiara: "Sì, la nostra nazionale ha raggiunto un livello notevole e il nostro obiettivo è quello di qualificarci come primi nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali (ora secondi dietro la Croazia, nda). La nostra non è una favola, non è fortuna: ai più è sfuggito che siamo stati vicinissimi a qualificarci per i Mondiali 2014 e che le prestazioni si sono mantenute sempre su un certo livello".



NON SOLO 'SALVEZZA' PER I PIU GIOVANI - L'Islanda, come raccontato in precedenza da Calciomercato.com, ha puntato sul calcio per combattere i problemi di droga e alcol tra i più giovani, in quella che è tutt'altro che un'isola in cui sia facile vivere, per le sue piccole dimensioni e principalmente per il clima. Ma Mr. Hallgrimsson ci ha raccontato come sia cambiata nel recente passato la preparazione dei ragazzi, a partire dalle giovanili: "Il governo ha investito tanto per mettere a disposizione le strutture, e all'inizio il calcio ero vista solamente come una sorta di salvezza per tenere lontani i giovani dagli abusi, impiegando il tempo libero per allenarsi e giocare. Le cose sono diverse ora: grazie alla competenza degli allenatori e dello staff è cambiata la preparazione, prima si lavorava solamente sulla parte fisica, ora maggior concentrazione è posta sull'aspetto tecnico, e un esempio lampante è Gylfi Sigurdsson, leader tecnico della squadra cresciuto qui in Islanda nell'Hafnarfjordur".



ATTENTI A KARLSSON E GUDMUNDSSON - Infine il CT islandese ha rilasciato dichiarazioni di elogio per Ottar Magnus Karlsson e Albert Gudmundsson, promettenti attaccante e centrocampista di 19 e 20 anni in forza rispettivamente ai norvegesi del Molde e al PSV Eindhoven, da quest'anno entrati a far parte della rosa della nazionale: "Ottar è un giovane da tenere d'occhio, da quest'anno fa parte del nostro gruppo e si è trasferito da poco in Norvegia, dove ha la possibilità di mettersi di più in mostra. Penso che tra qualche anno giocherà in uno dei principali campionati europei: dalla sua parte ha il giusto mix tra fisicità (alto 190 cm, nda), tecnica e mentalità. Gudmundsson è un altro giovane importante che sta giocando con continuità nelle giovanili del PSV, in un campionato di buon livello come quello olandese. Tutti i nostri giocatori, essendo l'Islanda un Paese in cui il calcio si gioca solo amatorialmente, desiderano migrare verso i campionati più importanti, e negli ultimi anni sono cresciuti molti giovani talentuosi come i due classe 1997, da osservare attentamente".