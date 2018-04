Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, ha parlato a CalcioNapoli24 Live': "Si ho sentito Marek, c'è tanta delusione dopo la partita di ieri, mentre la settimana scorsa c'era tantissimo entusiasmo. Non ci sono tante parole quando arrivano queste sconfitte. Il Napoli ha ottenuto un numero di punti molto importante in questa stagione, bisogna fare soltanto tanti applausi a questi giocatori. Le tante sostituzioni di Hamsik? Lui e Sarri hanno un accordo, solo loro sanno cosa si sono detti. Ieri è uscito Saponara al 75esimo sul 2-0 e ha litigato con Pioli, qualsiasi giocatore non è felice di essere sostituito. Usicre al 60esimo ci sta ogni tanto ma non sempre, non è bello. Sarebbe giusto anche sostituire qualche altro compagno certe volte. Il rapporto è ottimo, ma è normale che al giocatore non piace essere sempre sostituito. Ormai tutti sanno sempre che al 60esimo esce Marek ed entra Zielinski. In certe partite importanti Marek dovrebbe restare in campo, come a Torino che è stato uno dei migliori e avrevbbe dovuto giocare fino alla fine. Futuro Hamsik? Lui ha sposato questa causa anche in certe estati particolari. Non pensa nemmeno di andare via. Restare anche in caso di ritorno di Benitez? Non ho voglia di fare polemica (ride, ndr), ma Marek resterà senza ombra di dubbio anche la prossima stagione.



Cosa manca per vincere lo scudetto? Non bisogna dire niente a squadra e società, hanno fatto qualcosa di incredibile in questi tre anni. Con questi punti avrebbero vinto lo scudetto con tre giornate d'anticipo, ma la Juve ha fatto molto di più. Arbitraggio? Non parliamo di questo, sono errori solo umani".