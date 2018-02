Come da tradizione, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha affidato alle colonne del suo sito ufficiale un ulteriore commento sulla sconfitta subita ieri contro il Lipsia.



“Chiediamo scusa ai tifosi, ieri sera non siamo stati lo stesso Napoli che guida il campionato. Non possiamo permetterci queste prestazioni, non possiamo presentarci così in Europa. La stessa competitività che abbiamo in campionato, dobbiamo averla anche a livello continentale. Peccato aver subito il terzo gol alla fine, ora a Lipsia sarà dura. Per il momento ci concentreremo sulla Serie A e sulla SPAL. Dobbiamo tornare a fare il nostro gioco, a correre come stiamo facendo in campionato”.