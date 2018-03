Il Napoli non ha ancora abbandonato le speranze per lo scudetto e a dirlo è proprio il capitano degli azzurri a Radio Kiss Kiss.



“Dobbiamo crederci fino alla fine anche perché c’è ancora lo contro diretto da giocare e il campionato offre altre possibilità. Contro l’Inter non era facile, anche se abbiamo costruito occasioni importanti e anche per la Juve non sarà semplice giocare a Milano”.