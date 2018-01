A tutto campo. Marek Hamsik, centrocampista del Napoli, si è confessato in una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha affrontato tanti temi, anche quello del mercato: "Perché Napoli? Perché mi volle quando ero ancora ragazzino, avevo vent'anni. E non mi sono mai pentito, neanche all'arrivo quando un gruppo di tifosi contestava la società per il mercato. A Napoli sono felice, lo sono anche i miei familiari. Qui mi hanno fatto sentire a casa. La città è bella e la gente calorosa. Quando sono stato tentato da Juventus e Milan non ho mi vacillato: un po' non mi sentivo pronto, un po' non volevo andare via. Professionalmente e umanamente mi sento realizzato e credo - anche se il calcio non spinge a previsioni - che la mia carriera finirà qua".



DE LAURENTIIS - "Con lui ho un rapporto personale che mi viene da definire speciale. Non so quanti calciatori possono godere del privilegio che ho io: confrontarsi direttamente, senza filtri e condizionamenti, con il proprio presidente. Le discussioni non sono mancate, ma sempre nel rispetto reciproco e il mio percorso a Napoli è la conferma di una stima che si è radicata".



SCUDETTO - "E' la mia speranza. E' anche quella dei tifosi, di De Laurentiis, dei compagni di squadra. E credo sia anche l'augurio di chi ama il calcio, perché giochiamo in maniera meravigliosamente bella e penso che meriteremmo di vincerlo".