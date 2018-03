Marek Hamsik ha parlato al quotidiano slovacco Pravda facendo il punto sulla sua situazione: "Infortunio? Nella partita di domenica contro l’Inter ho sentito dolore al muscolo della coscia destra. Torno a Napoli e aspetto gli esami. Voglio andare il prima possibile per poter aiutare la squadra nel difficile finale della stagione.

Scudetto? Sarebbe una grande gloria per Napoli. Non c'è motivo di farsi prendere dal panico, sarebbe la cosa peggiore. Fortunatamente, abbiamo ancora la sfida diretta contro la Juve. Ci sono nove gare rimanenti alla fine della campionato, molte cose possono cambiare.

Sono da undici anni a Napoli. Nel calcio di oggi, è una cosa straordinaria tenere un giocatore di calcio in un club cosi a lungo possibile. Nel frattempo, molti giocatori sono stati sostituiti. Sento che l fascia da capitano è anche un'espressione di fedeltà al club, ai suoi colori".