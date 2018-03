Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto a Radio CRC: "Non so se salterà il Sassuolo. Intanto, si è operato alle tonsille, ora non può uscire, aveva avuto la febbre per questo motivo. Poi farà degli esami ma non credo sarà così grave il problema al flessore. Hamsik non si è allenato dall’ultima gara, anche se la gamba sarà a posto non credo possa partire dall’inizio. Dieci giorni fermo si sentono, ma aspettiamo i controlli. Sassuolo? Tutte le gare ora sono importanti, per loro è una finale e si giocano la salvezza. Poi essendo lassù tutti vogliono battere il Napoli, c’è metà Italia che tifa Juventus. Io credo che entrambe possano perdere punti in partite non si primo piano. Sarri resta? Il futuro lo stanno costruendo man mano, il mister non vuole parlare di rinnovo o soldi in questo finale di stagione ma alla fine si parlerà. Stanno facendo rinnovi importanti, il futuro è chiaro ma anche Sarri non avrà problemi”.