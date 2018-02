Marek Hamsik si è espresso sul suo sito ufficiale dopo il ko in Europa League: "Abbiamo inteso questa partita di ritorno come una rivincita, con il chiaro obiettivo di fare di tutto per vincere. Siamo stati una squadra migliore del Lipsia, abbiamo dominato. Ci è mancato poco per eliminare la squadra di casa. Peccato aver subito il terzo gol la scorsa settimana, perché senza quello ora staremmo festeggiando. Dobbiamo dimenticare rapidamente quest'eliminazione e ritornare con la testa al campionato. Lunedì ci attende il Cagliari".