Il centrocampista del Napoli Marek Hamsik ha parlato a Premium Sport alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester Ciity: Le parole di Guardiola ci fanno piacere, ma anche il City è una grande squadra: sarà una bella partita. Siamo due squadre a cui piace giocare a calcio, tenere la palla tra i piedi: non vediamo l’ora di scendere in campo perché sarà una sfida affascinante. Noi, avendo sbagliato la partita in Ucraina, dovremo cercare di portare a casa dei punti. Questo è il Napoli più forte in cui abbia mai giocato. Il record di Maradona? Sarebbe bellissimo batterlo, ma rinuncerei al gol purché la squadra vinca.”