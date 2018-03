Marek Hamsik ha raggiunto il settimo trionfo nel premio di miglior calciatore slovacco, dopo aver vinto nel 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016. Ha vinto il quinto trofeo consecutivo. Il capitano del Napoli ha parlato a sport.aktuality.sk:



Sei contento di aver vinto il premio di miglior calciatore dell'anno?

"Sì. Sono contento di essere riuscito a difendere il mio titolo, ma devo dire che i giovani - Milan Škriniar e Stano Lobotka - hanno avuto ottime stagioni. Sono contento di difendere il trionfo, vedremo cosa succederà il prossimo anno".



Hai sette trionfi in bacheca. Ti sorprende?

"Sì, sì. È un premio prestigioso. Sono molto onorato di vincerlo, sono felice di poter essere al primo posto".



Ora è più difficile difendere il primato?

"È difficile vincere e ancora più difficile difenderlo. Spero che possa tenere duro per la mia salute. Quando un uomo è sano, ha una possibilità in più".



Negli ultimi anni, questo premio prevedeva la tua lotta con Martin Skrtel. Chi ha la possibilità di soffiartelo?

"Milan Škriniar e Stano Lobotka. Per il secondo anno Milan si è esibito in stagioni importanti in Serie A. I grandi club sono interessati a lui. Stano ha dimostrato grande forza nei sei mesi nella Liga spagnola. Spero solo che questi ragazzi mostrino il loro lato migliore"



Chi nomineresti vincitore il prossimo anno?

"Milan Škriniar. Nei prossimi anni Stano Lobotko sarà tra quelli che vinceranno".



Sei diventato un giocatore pluripremiato

"È un premio eccezionale. Essere riconosciuto come il miglior calciatore negli ultimi 25 anni è una cosa meravigliosa. Un sacco di grandi giocatori di calcio hanno giocato per la Slovacchia ... Cosa aggiungere? È un grande onore. Sono contento di averlo fatto e che questo premio appartenga alla mia carriera, anche se non è ancora finita. Posso fare qualcos'altro e ottenere altri trofei".



Se dovessi menzionare un momento di calcio specifico nel 2017, quale sarebbe?

"Battere Diego Maradona nel numero di gol. È stata una grande pietra miliare per me, ma anche per Napoli. Non è successo a nessuno da molti anni, ed ero contento che fossi stato io a batterlo"



Non ti sei mai spinto nella posizione di leader, ma a Napoli sei il capitano.

"Sono nel club da undici anni, e nel calcio di oggi non è naturale per un giocatore durare così a lungo. Un capitano parla anche di lealtà nei confronti del club e dei tifosi"



Per cosa stai ancora lottando?

"Ho ancora alcuni obiettivi personali: il numero di goal e le presenze".



E lo scudetto, titolo di campionato che il Napoli aspetta dalla stagione 1989/90?

"Anche. Questo è il primo".



Stano Lobotka ha detto che Hamsik andrà in Cina. Stai andando lì?

"Finora, è solo un parlare senza motivo. Mi sto concentrando sul Napoli. Puntiamo allo scudetto, sarebbe il compimento di uno dei miei sogni"



Tuttavia, avete perso alcuni punti in campionato.

"Non è piacevole, ma certamente non c'è motivo di avere panico. Alla fine del campionato ci sono ancora molte partite e tutto può accadere. Ci saranno partite in cui la Juventus può perdere punti. Scontri con Roma e Inter. Certo, anche le nostre gare ci diranno molto".



La Nazionale va in Thailandia senza di te.

"Sono tornato a Napoli, dove mi stanno aspettando gli esami medici. Voglio stare bene il prima possibile, così posso aiutare la squadra".