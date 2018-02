Marek Hamisk, capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al portale tedesco Sport1: "Fin dal primo momento in cui sono stato qui, ho capito che il calcio significa tutto per i napoletani. È come una religione o una malattia che ti accompagna ogni giorno".



SARRI - "È una persona speciale. È un fumatore appassionato: non ho mai visto nessuno che fumi così tanto. Quando siamo in campo, chiede la massima concentrazione e vuole che diamo tutto. Ma fuori è rilassato, scherza ed è molto socievole. Il suo calcio è bello da guardare ma difficile da imparare. Devi correre molto. Appena conquistiamo la palla, allora arriva la nostra forza: il possesso. Quindi ci divertiamo quando attacchiamo, ma quando difendiamo dobbiamo anche correre molto. Durante la settimana giochiamo sempre in allenamento con solo due tocchi di palla. Quindi miriamo a muovere la palla velocemente".



MARADONA - "Il suo nome aleggia ancora sul club. Sappiamo tutti che Diego significa molto per questa città. Lui è il numero uno e lo sarà per sempre. Tuttavia, dobbiamo e vogliamo riuscire a vincere anche noi. È passato molto tempo da quando il Napoli ha vinto qualcosa di importante, quindi sarebbe meraviglioso se potessimo rivivere quei tempi. Nonostante il record di gol, per superarlo, serve molto altro. Per noi napoletani, Diego è sempre il numero uno: non ci sono somiglianze tra di noi. Era un attaccante, con grande fantasia. Sono un calciatore e un uomo diverso, ma sono felice del mio cammino qui. Modello sul campo? Sfortunatamente ero troppo piccolo per vedere Maradona in campo. Anche se ho visto alcuni match con lui più tardi, sono cresciuto con altri idoli".



SCUDETTO - "Il Napoli non ha vinto lo scudetto per quasi 30 anni. Quest'anno i segnali sono favorevoli. Abbiamo completato in testa più della metà del campionato e corriamo un testa a testa con la Juventus. Forse non accadrà mai più negli anni a venire ed è per questo che proveremo il tutto per tutto".



JUVENTUS - "È un club mondiale con una squadra eccellente che vale 600 milioni di euro. Non possiamo paragonarci, ma siamo sul punto di fare qualcosa di incredibile e vogliamo batterla. Sono sicuro, questa volta tocca a noi. La maggior parte dei giocatori del Napoli non ha vinto molto rispetto alla Juventus. Ma forse questa è la nostra occasione perché abbiamo una fame più grande per il titolo".



EUROPA LEAGUE - "Non facciamo molta differenza tra Europa League e Champions League. L'Europa League è altrettanto importante e vogliamo arrivare il più lontano possibile".



SPOGLIATOIO - "Abbiamo un'unione speciale, con ragazzi incredibili. L'atmosfera nello spogliatoio è eccellente. Abbiamo sempre il sorriso stampato in faccia. Ma se dobbiamo lavorare, lo facciamo anche noi".



FUTURO - "Per sempre a Napoli? Non puoi escludere nulla nel calcio, ma in questo momento non ho altri piani".