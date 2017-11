Eccoli lì, sono tornati. Gli storici Gennaro Savastano, Ciro l'Immortale, Scianel, Malamore, più le new entry Enzo ‘Sangueblù’ e Valerio ‘O vucabulà’, ancora tutti da scoprire. Gomorra-La Serie ritorna su Sky, con la terza stagione che è già entrata, a suo modo, nella storia: sì, perché il primo e il terzo episodio, proiettati al cinema, hanno stabilito il record di incassi (260mila euro, davanti a The Place fermo a 137mila). Occhi spalancati per il successo internazionale che godrà ancora della regia di Francesca Comencini e Claudio Cupellini, orecchie ben aperte per battute e modi di dire che sono diventate internazionali, superano i confini di Napoli. E a Napoli, nel Napoli, c'è chi ha bisogno di una pacca sulla spalla e un consiglio, fraterno, sussurrato all'orecchio: "Hamsik, sta senza pensier!".



IL RECORD E' UN'OSSESSIONE? - Un gol per eguagliarlo, due per superarlo. Hamsik insegue Maradona e il suo record di reti in maglia azzurra: 115 gol. Magari sabato sera, magari contro il Milan, che ha già trafitto 4 volte in carriera, davanti al suo pubblico, che aspetta di festeggiare insieme allo slovacco. Un gol che per ora è solo pensiero, ma che rischia di diventare ossessione. Queste le parole del capitano del Napoli nella giornata di ieri: "Raggiungere il record di gol di Maradona? Ci penso, ma i gol li ho sempre fatti. Arriveranno, come il record delle presenze, sono tranquillo", che fanno eco a quelle di inizio campionato: "Maradona è Dio, ma voglio il suo record". Hamsik, sta senza pensier: supererarai Dio, il recordo arriverà. . E insieme, magari, anche lo scudetto...



@AngeTaglieri88