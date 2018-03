Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non molliamo nulla, dobbiamo crederci fino alla fine. Abbiamo lo scontro diretto, poi la Juventus ha delle partite difficili. Ci sono ancora tanti punti in palio, non ci arrendiamo. Fare 100 punti? Sarà difficile, se ci arrivassimo sarebbe scudetto, magari ci arrivassimo! Se la Juventus ne facesse 101? Fino ad ora abbiamo fatto un campionato straordinario, dobbiamo continuare così. Il gol di Dybala con la Lazio? Non c'entra nulla, non ci ha destabilizzato. Abbiamo iniziato bene con la Roma, abbiamo fatto 26 tiri, purtroppo loro ci hanno punito su quattro azioni. Dobbiamo assolutamente credere allo scudetto, non possiamo mollare. Ci sono altre dieci partite, alcune difficili per la Juve, nonché lo scontro diretto. Ora, però, testa al Genoa. Sono un avversario fastidioso, hanno perso contro il Milan all'ultimo minuto, ma noi vogliamo lo scudetto. I complimenti di Sarri dopo l'Inter? E' stato un bel gesto, tutti sappiamo di aver giocato bene, ma è stato importante sentirlo da lui. Il tifoso napoletano è cresciuto tantissimo, ci hanno fatto i complimenti dopo la Roma e dopo l'Inter. Ai tifosi dico di non mollare".