, che lunedì hanno iniziato il torneo di Viareggio col piede giusto battendo rispettivamente Dukla Praga e Pas Giannina. Dopo l'1-1 sul campo,, che paga un errore nei cambi: sono sette da fare in tre momenti di gare più l’intervallo, i russi li hanno fatti in cinque momenti diversi. Ierigrazie a un gran gol dalla lunga distanza di Altamirano. Stesso punteggio per gli argentini delnella storia della Coppa Carnevale.settimana scorsa., primo calciatore nordcoreano a segnare in una squadra italiana. Il giovane attaccante, tra i migliori in campo, ha dichiarato a fine gara: "Sono molto contento per il mio debutto e per la vittoria. La squadra ha reagito bene dopo il gol subito nei primi minuti. Ho cercato di seguire le indicazioni dell'allenatore, mi sono trovato bene con i compagni. I miei obiettivi? Ho tanto da imparare, ora vorrei andare il più avanti possibile in questo torneo"., mentre il responsabile del settore giovanile Beretta racconta: "Ce lo hanno segnalato gli osservatori, così abbiamo deciso di vederlo dal vivo e già dopo il primo allenamento abbiamo capito che era un ragazzo di spessore. Si è allenato sia con la prima squadra sia con la Primavera, mettendo in evidenza tante buone qualità. Calcia bene con entrambi i piedi ed è molto freddo sotto porta. Pur non essendo un centravanti di fisico, sa colpire bene di testa e trova velocemente la coordinazione. Noi ci crediamo molto, ma lasciamolo crescere con tranquillità".- Nota di merito per la Rappresentativa Serie D, che meritava più del pareggio contro il Bari e giovedì sfida il Napoli a La Spezia (differita tv su Rai Sport alle ore 20.30).GOL: 2’ st De Palma (B), 10’ st Sapucci (R).RAPPRESENTATIVA SERIE D (4-2-3-1): Monzani; Vitolo, Tonini (26’ st Del Vino), Calvanese, De Fazio (40’ st Granzotto); Marino, Nacci (6’ st Tafili) ; Cigliano (40’ st Claps), Achenza (6’ st Flores Heatley), Felleca (6’ st Sapucci); Bortoluz. (A disp. Cavalieri, Rinaldi; Zinani, Del Vino, Fiore; Colantonio; Scognamillo). All. Gentilini.BARI (4-3-3): Vassallo; Turi, Gernone, Panebianco, Dukic; Clemente, Ondo, Cabella (27’ st Dentamaro); Abreu (47’ st Canale), De Palma (19’ st Coratella), Rodriguez (19’ st Vaccaro). (A disp. Faggiano, Viola, Di Cosmo, Manzari, Romanazzo, Ndiaye, Lizzano, Chinapah, Tedone, Martinelli). All. Urbano.