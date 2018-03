Ancora una volta, la Juventus ci aveva visto lungo. Quei colpi da talento vero di Han in Serie B avevano folgorato i bianconeri, perché il nordcoreano in prestito al Perugia stava dimostrando primi sprazzi di potenzialità intriganti: sempre attenti anche alle serie minori, i dirigenti della Juve a gennaio scorsi si sono fiondati sull'attaccante classe '98 di proprietà del Cagliari anticipando i tempi come spesso è capitato durante la gestione Marotta-Paratici. Colpire al momento giusto, insomma; non fosse che la situazione è cambiata repentinamente, affare sfumato quando tutto sembrava fatto a fine gennaio con la Juve che non è riuscita a prenotare Han, rientrato invece da subito in Sardegna.



PROMESSE E RILANCI - Adesso la situazione è ben altra, perché Han si è preso il posto nell'attacco del Cagliari accanto a Pavoletti mostrando buoni numeri anche in Serie A. E il presidente Giulini stravede per lui: si coccola il suo gioiello, sta discutendo di un rinnovo del contratto che potrebbe arrivare presto e soprattutto fa un prezzo ben più alto per Han. Le cifre di gennaio (sotto ai 10 milioni) non bastano più, la Juve però non vuole perdere terreno dopo essere arrivata prima sul nordcoreano: la promessa di Marotta sulla volontà di prendere Han a gennaio scorso rimbomba ancora, il giocatore aspetta la Juve ma sta ricevendo altri corteggiamenti, in Italia come all'estero (Tottenham e non solo). Partita dopo partita, il prezzo sale e Giulini si aspetta un rilancio che possa comprendere anche contropartite tecniche; nuovi incontri già previsti, perché il rischio di perdere Han adesso c'è e la Juve non vuole sbagliare, ma neanche cedere a valutazioni eccessive. Pronti a tornare al tavolo, come a gennaio. Sperando nella fumata bianca...