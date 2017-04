Il braccio destro di Yonghong Li, David Han Li, ha dichiarato a Premium Sport: "È molto importante tornare in Champions League al più presto, questo è uno degli obiettivi. Dobbiamo tornare tra i primi cinque club del mondo. Come azionisti faremo del nostro meglio per aiutare e sviluppare il club, abbiamo fiducia in Fassone, che saprà guidare al meglio la gestione della società. Donnarumma? È uno dei nostri giocatori più importanti, faremo del nostro meglio per farlo restare al Milan. I tifosi ci sapranno accompagnare nel nostro percorso. Tengo molto alla Champions, mi piacciono l'atmosfera e la sensazione diverse dal campionato. Martedì sono rimasto impressionato dallo Juventus Stadium".