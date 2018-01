Entro mercoledì Han tornerà al Cagliari: si lavora all'accordo col Perugia. Per la mediana occhi su Sanchez (Fiorentina), più di Rigoni (Genoa) e Acquah (Torino). Per la fascia trattativa per Letizia (Benevento), favorito su Rispoli (Palermo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, idea di scambio Giannetti-Rigoni col Chievo ma per ora non decolla. Torna Ragatzu a titolo definitivo (firma fino al 2021 e resta in prestito all’Olbia fino a giugno 2019).