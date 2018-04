L'Inter esce con le ossa rotte dal derby d'Italia con la Juventus. Il club nerazzurro è crollato nel finale di una gara dominata seppur condotta in 10 contro 11 per oltre 70 minuti. Crollata per delle giocate individuali importanti, da parte di Douglas Costa, Cuadrado e Higuain, ma con l'incredibile complicità di Samir Handanovic che, come già altre volte è accaduto in stagione, non si è dimostrato reattivo e decisivo nel momento del bisogno.



UNA STAGIONE ALTALENANTE - Con il rinnovo di contratto firmato a dicembre fino al 30 giugno 2021 l'Inter pensava di essersi tutelata anche in vista del futuro. Invece la stagione di Handanovic è stata costellata di picchi di incredibile classe, come le parate nel derby o contro la Lazio o addirittura contro il Chievo nella penultima giornata, a errori o non giocate banali, come nell'episodio che ha portato al rigore concesso al Verona, la scarsa reattività sul gol di Ljajic nella sconfitta col Torino, le mancate uscite sul gol di Falcinelli e Simeone con Sassuolo e Fiorentina fino all'immobilismo sui tre gol della Juve. A conti fatti una stagione da 6 che non può più bastare.



E' TEMPO DI UN EREDE - Handanovic può rappresentare il portiere del futuro per l'Inter? La risposta è no e già la scorsa estate Luciano Spalletti aveva chiesto alla dirigenza nerazzurra la possibilità di portare a Milano Szczesny poi passato alla Juventus. L'Inter si è tutelata in ottica futura bloccando la stellina ucraina Lunin, che dovrà però fare uno o due anni di apprendistato in Serie A prima di poterlo considerare pronto per la porta dell'Inter. E allora che fare? In un'estate che vedrà il movimento di tanti estremi difensori anche l'Inter dovrebbe iniziare a pensare al futuro della propria porta. E' arrivato il tempo di scegliere un erede di Handanovic.