L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della partita tra Inter e Chievo e spiega come i nerazzurri non siano stati impeccabili nella trasferta di Verona.



“Perché questa è una partita circolare, l’Inter la chiude come la inizia, inseguendo il Chievo. Nel primo tempo il migliore è Handanovic; nel recupero, dopo il 2-1 di Stepinski, i veronesi hanno anche l’opportunità del pareggio, una spaccata di Tomovic sfila a un passo dal palo. Spalletti racconta che sarebbe stato fuorigioco, però l’arbitro fischia la fine e non fa nemmeno aprire le discussioni. Rimane comunque la paura per lo sfiorato aggancio, simbolo di una personalità non schiacciante, di troppi cambiamenti d’umore all’interno dello stesso spettacolo”.