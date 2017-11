Il portiere dell'Inter, Samir Handanovic, ha parlato ai microfoni di Inter Tv del campionato, della lotta scudetto e dei prossimi impegni della squadra allenata da Luciano Spalletti.



Come procedono gli allenamenti?

"Siamo pochi, però non c'entra. L'importante è ricaricare le batterie e fare ciò che si deve per prepararsi per il prossimo mese".

Come si va avanti in un campionato dove le prime cinque non lasciano punti e non c'è margine d'errore?

"Il campionato è bellissimo, tante squadre possono ambire ai vertici; c'è tanta competizione, ora siamo nel momento caldo e vedremo quanto riusciremo a tenere. Cinque squadre si sono staccate ma sono in pochi punti, siamo a un terzo del campionato e non si può dire nulla. Ma è bello essere tutti lì".

Si giocherà anche durante il periodo di Natale, tra Sassuolo, possibile derby e gara con la Lazio. Com'è questo cambiamento?

"Non so, sarà una prima volta per tutti. Ne parleremo dopo".

Come si affronta l'Atalanta?

"Sono sempre avversari tosti, fisici. Bisognerà prepararsi bene, giochiamo in casa e dobbiamo prendere punti ma contro una squadra che sappiamo essere tosta da affrontare".