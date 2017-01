Harry Kane in un'intervista a Extra Time ha parlato della lotta al titolo in Premier League, che vede sempre un allenatore italiano sulla strada del Tottenham: ''Non vedo motivi per cui non potremmo vincere la Premier. Prima del pari di Manchester venivamo da sei vittorie di fila in Premier ottenute giocando in un certo modo, riuscendo a controllare le partite. Si tratta di ricominciare a farlo, fino a fine stagione. Chelsea? Conte è un grande allenatore, arrivava con grande esperienza e credenziali, e le ha subito confermate a in Inghilterra. Farà bene fino alla fine, ma noi non molliamo. Batterlo ci ha dato una gran fiducia: stavano proprio volando, ma li abbiamo fermati. Se giochiamo così possiamo vincere con tutti. Per ora sembra che ci sia sempre un italiano fra noi e il titolo, ma non è finita, speriamo che non sia così alla fine. A maggio scorso ci siamo andati vicini, quell’esperienza ci sarà utile adesso''.