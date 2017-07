Pep Guardiola ha detto sì e Joe Hart potrà cambiare maglia senza spostarsi da Manchester. C’è l’ok del tecnico catalano per il trasferimento del portiere dal City allo United. Un via libera che, ha quanto si legge su Agipronews, ha smosso le quote dei bookmaker inglesi, secondo i quali la quota su Hart ai Red Devils è dimezzata nelle ultime ore, passando da 8,00 a 4,00. Per l’ex portiere del Toro, però, resta forte l’interesse del West Ham, ancora favorito per il suo ingaggio e piazzato a 2,75. Difficile che Hart resti al City, dove sarebbe chiuso da Claudio Bravo: la conferma è data a 5 volte la scommessa.