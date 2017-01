Intervistato da RMC, il mediano camerunese ex Siviglia e Queens Park Rangers tra gli altri Stephane M’Bia, ora all’Hebei Fortune in Cina, ha dichiarato di non denigrare un prossimo trasferimento in Italia: “Tornare a Marsiglia? Perché no! Però devo dire che non ho ancora giocato in Italia, non sarebbe male. In quale club? Inter, Juve o Milan.”