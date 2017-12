Romulo, centrocampista del Verona ed ex della sfida, ha parla ai microfoni de L'Arena a poche ora dalla gara contro la Juve: "Loro sanno fare bene tutto. Il possesso palla, le ripartenze. È davvero dura. Però noi ci proveremo. Come? Cercando di giocare la partita della vita e chiudendo bene gli spazi come è stato con il Milan. Siamo consapevoli che la Juve non è il Milan, ma noi dobbiamo cercare di rubare qualcosa prima di arrivare allo scontro diretto al Bentegodi con il Crotone".