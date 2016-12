Hellas Verona-Cesena 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 20' Bessa, 28' Pazzini, 61' Boldor



Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Pisano, Bianchetti, Boldor, Souprayen; Romulo, Fossati, Bessa (69' Gomez); Siligardi (64' Valoti), Pazzini, Zaccagni (79' Troianiello). All. Pecchia.



Cesena (4-3-3): Agliardi; Balzano (67' Rigione), Perticone, Ligi, Renzetti; Kone, Schiavone (74' Laribi), Cinelli; Ciano (67' Rodriguez), Djuric, Garritano. All. Camplone.



Arbitro: sig. Chiffi di Padova



Ammoniti: 19' Ciano (C), 22' Fossati (V), 60' Ligi (C)