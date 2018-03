Hellas Verona-Chievo Verona 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 52’ Caracciolo (V)



Hellas Verona (4-4-1-1): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde (65’ Zuculini), Buchel, Calvano (88’ Fossati), Felicioli (85’ Aarons); Petkovic, Matos. All. Pecchia.



Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj (61’ Pellissier); Birsa (87’ Stepinski); Inglese, Meggiorini (46’ Giaccherini). All. Maran.



Arbitro: sig. Damato di Barletta



Ammoniti: 29’ Buchel (V), 63’ Gobbi (C), 67’ Bani (C), 73’ Pellissier (C), 75’ Radovanovic (C), 84’ Matos (V), 89’ Cacciatore (C), 92’ Zuculini (V)