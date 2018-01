Hellas Verona-Crotone 0-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 3' Barberis (C), 54' Stoian (C), 67' Ricci (C)



Hellas Verona (4-4-1-1): Nicolas; Ferrari, Heurtaux (46' Pazzini), Caracciolo, Fares; Romulo, B.Zuculini, Buchel, Valoti (60' Verde); Matos ; Petkovic (68' Calvano). All. Pecchia.



Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali (77' Crociata), Mandragora, Barberis; Ricci (81' Faraoni), Trotta (73' Budimir), Stoian. All. Zenga.



Arbitro: sig. Rocchi di Firenze



Ammoniti: 17' Ricci (C), 27' Ceccherini (C), 28' Martella (C), 32 Fares (V), 50' Stoian (C), 82' Capuano (C)



Espulsi: 61' B.Zuculini (V).