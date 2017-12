Hellas Verona-Juventus 1-3





Nicolas 6: bravo ma pure fortunato su Higuain nel primo tempo. Non può nulla in occasione dei gol di Matuidi e Dybala.



Ferrari 5: l'erroraccio che permette ala Juve di passare in vantaggio è suo, ma non si scompone e gioca una gara attenta su Mandzukic.



Heurtaux 5,5: chiude bene in un'paio di occasioni su Higuain e si fa rispettare di testa. Nel finale non riesce ad arginare l'arrembaggio bianconero.



Caracciolo 6: attento e concentrato. Non ha particolari colpe sui gol subiti.



Caceres 6,5: grinta e tanta determinazione lo portano a giocare un gran primo tempo, poi nella ripresa segna un gol fantastico, anche se purtroppo inutile.



(dal 77' Pazzini sv: entra subito dopo il gol del 3 a 1 con la partita già compromessa. Non può incidere).



Romulo 6: sulla destra riesce a mettere spesso in difficoltà Alex Sandro con accellerazioni improvvise. Sbaglia però qualche passaggio di troppo.



B.Zuculini 5,5: ci mette la solita grinta e la solita determinazione nei contrasti, ma cala vistosamente nella ripresa. Alle volte commette interventi pericolosi.



Buchel 6: fa a sportellate con il centrocampo bianconero senza alcun timore reverenziale per più di un'ora, poi anche lui perde le misure nel finale di gara.



Verde 5,5: attento in fase difensiva dove aiuta Caceres nel raddoppio su Dybala, ma bravo pure in avanti dove mette qualche traversone interessante. Meno incisivo nella ripresa.



Bessa 6,5: un grandissimo primo tempo dove mette in mostra tutto il suo repertorio di tecnica. Corre per tre e si danna l'anima anche nella ripresa fin che ne ha. Esce stremato.



(dall'88' Calvano sv: non giudicabile visti i pochi minuti).



Kean 5,5: si muove molto svariando su tutto il fronte d'attacco ma non trova mai il guizzo decisivo.



(dall'81' F.Zuculini sv: entra cercando di evitare altre reti dei bianconeri).





All. Pecchia 5.5: molto meglio di Udine, ma non è ancora abbastanza per poter sperare di fare punti. Buon carattere ma si vedono ancora troppo spesso errori difensivi grossolani.