Hellas Verona-Fiorentina 0-5



Nicolas 4,5: se la Fiorentina arriva al tiro con tanta facilità non è certo colpa sua, ma ha delle responsabilità sia sul primo che sul secondo gol viola. Ancora in difficoltà nelle uscite. Non da sicurezza.



Caceres 6: nettamente il migliore della difesa gialloblù, ma non può far nulla per evitare il tracollo dei suoi. Si fa vedere con buona personalità anche in avanti ma spesso predica nel deserto.



Ferrari 5: va subito, come del resto tutta la difesa, in difficoltà. Fatica tanto a contenere Simeone, anche se si disimpegna un po' meglio del collega Heurtaux. Non rientra nella ripresa.



(dal 46' Kean 6: entra nella ripresa provando a dare un senso ad una partita già compromessa. Fa subito vedere buone cose e tanta volontà, poi cala nel finale).



Heurtaux 5: primo tempo da incubo, sempre in difficoltà su Simeone. Meglio nella ripresa, dove riesce a limitare in parte i danni.



Souprayen 4,5: da quella parte la Fiorentina nella prima mezz'ora fa ciò che vuole. Impreciso e lento quando è da far riparire l'azione.



(dal 46' Romulo 5,5: entra con buon piglio e fa vedere qualche buona accelerazione. Sportiello gli nega il gol della bandiera).



B.Zuculini 5: soffre tantissimo nella prima mezz'ora da mezzala destra. Meglio da mediano davanti alla difesa, dove riesce anche a recuperare qualche buon pallone.



(dal 70' Valoti 5: entra in una partita che non ha più niente da dire. Rimedia un'ammonizione).



Buchel 5: lento ed impreciso, in grande difficoltà soprattutto nel primo tempo. Non riesce mai a prendere le misure al centrocampo viola.



Bessa 4,5: Male. Da uno come lui ci si aspetta maggiore qualità. Invece sbaglia tanto, anche in appoggio. Poco lucido anche da trequartista.



Verde 5: Nel primo tempo è uno dei pochi del Verona a salvarsi provando qualche giocata e saltando l'uomo. Cala tanto nella ripresa sparendo dal gioco.



Pazzini 5: torna titolare, ma non è la giornata giusta. Prova a lottare lì davanti facendo a sportellate con Astori e Pezzella ma in tutta la partita ha solo un'unica occasione da gol.



Fares 5: la volontà non manca, così come la corsa. Tecnicamente però sbaglia davvero troppo, sia da esterno d'attacco che da terzino.





All. Pecchia 4,5: approccio alla partita ingiustificabile, la prima mezz'ora del Verona è un horror. Cambia modulo e giocatori ad inizio ripresa ma l'inerzia del match ormai è quella.