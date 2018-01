Nicolas 5: sul gol subiti non può nulla, ma ancora una volta dimostra grossi limiti e tanta insicurezza con i piedi

Ferrari 4,5: sbaglia tantissimo e ha grosse colpe sulla seconda rete del Crotone. Forse la sua peggiore prestazione da quando è a Verona.

Heurtaux 4,5: prestazione sottotono per il francese che fatica a contenere Trotta e sbaglia pure qualche facile appoggio. Non rientra nella ripresa lasciando spazio a Pazzini.

(dal 46' Pazzini 5,5: entra per dare una scossa ma il Verona si sta già sgretolando da un pezzo. Assiste inerme alla disfatta gialloblù).

Caracciolo 5: ha una grande occasione di testa su corner ma viene fermato dal palo. Nella ripresa fa scena muta con il resto della difesa.

Fares 4: torna a giocare come terzino ma sbaglia quasi tutto quello che può sbagliare, sia in fase di spinta che in copertura

Romulo 4,5: irriconoscibile. Nel primo tempo dove sbaglia anche la migliore occasione della gara per i gialloblù. Non si capisce perché giochi stretto a centrocampo con la sua capacità di corsa.

B.Zuculini 4: l'argentino è il solito, porta il tackle su chiunque. Nella ripresa però commette un intervento criminale per cui viene giustamente espulso. Quest'anno è già la terza volta.

Buchel 4,5: male. Sbaglia tanto in impostazione e fatica pure a contenere le sortite dei centrocampisti calabresi.

Valoti 4,5: in avvio ha una buona palla gol ma la spreca calciando sull'avversario. Nella ripresa torna a giocare a centrocampo senza combinare granché.

(dal 60' Verde 5,5: nemmeno il tempo di entrare che il Verona rimane in 10 per l'espulsione di Zuculini. Può fare poco ma almeno ci prova.

Matos 5: imprevedibile, per gli avversari ma anche per i compagni. Esordio davvero sfortunato.

Petkovic 5: viene spesso a prendersi la palla basso, provando a far salire i suoi. Lento e macchinoso, non tira mai in porta.

(dal 68' Calvano 5: entra a partita già ampiamente compromessa).

All. Pecchia 4: un vero disastro. La squadra sbaglia l'approccio e non riesce mai a reagire, dimostrando di essere nel pallone più completo. Inammissibile per una gara così importante.