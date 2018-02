Sampdoria-Hellas Verona 2-0



Nicolas 7: due volte bravo in avvio su Caprari, prima sul tentativo da fuori del numero 9, poi puntuale a chiudere in uscita sul trequartista blucerchiato. Strepitoso sul tentativo a botta sicura di Linetty, efficace sulla sassata di Quagliarella, salva anche su Zapata. Capitola solo sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Barreto e sul rigore di Quagliarella.



Romulo 6: tampona come può, usando la sua esperienza, e dalla sua parte la Samp sfonda meno. Il vantaggio doriano però nasce da un cross di Caprari che si era allargato nella sua zona di competenza.



Caracciolo 5,5: in difficoltà sui tagli degli attaccanti blucerchiati, perde spesso l'uomo, Quagliarella e Zapata lo prendono spesso alle spalle.



Vukovic 5,5: il suo salvataggio sulla linea ha del clamoroso. Anche lui come Caracciolo fatica a marcare gli interpreti offensivi avversari.



Fares 5: i blucerchiati mettono a ferro e fuoco la catena mancina del Verona, e l'ex Bordeaux soffre tantissimo.



Aarons 5,5: parte largo a sinistra, ben presto Pecchia però lo sposta sulla fascia opposta. Si vede pochissimo, sbaglia anche un paio di passaggi piuttosto semplici.



(dal 58' Verde 6: almeno ci prova. Un suo mancino a giro, a metà tra un tiro e un cross, spaventa Viviano nella ripresa).



Valoti 5: il centrocampo della Samp con i suoi uno-due lo taglia fuori regolarmente. Non aiuta in copertura, fatica in fase di spinta. Causa pure il rigore con un intervento ingenuo.



Buchel 6: prova a dare sostanza e aggressività alla linea mediana gialloblù, si prende anche qualche fallo.



(dall'87' Felicioli s.v.)



Matos 5,5: cerca un paio di spunti sfruttando la sua velocità, ma inutilmente. Fumoso, perde troppi palloni anche se merita mezzo voto in più per la caparbietà con cui si propone ai compagni.



Kean 6,5: un paio di guizzi interessanti, ma viene lasciato spesso solo ed è poco assistito dai compagni, cosa che lo costringe a cercare lo spunto personale anche quando sarebbe meglio appoggiare. Almeno è l'ultimo ad arrendersi.



Petkovic 5: a referto non compare mai. Non tiene il pallone quando l'Hellas cerca i lanci lunghi, e non ha mai la meglio su Silvestre e Ferrari.



(dal 65' Calvano 6: è più fresco, corre in mezzo al campo anche se da solo può poco contro l'aggressiva linea mediana blucerchiata).





All. Pecchia 4,5: il suo Verona è completamente in balia della Sampdoria, Poche idee, tanto disordine e eccessiva confusione anche dal punto di vista tattico. Solo uno straordinario Nicolas nel primo tempo evita la goleada. L'Hellas viene graziato anche dal poco cinismo dei blucerchiati in fase realizzativa, ma non dà mai l'impressione di essere in partita.