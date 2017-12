Udinese-Hellas Verona 4-0



Nicolas 6: fa il possibile per parare il parabile, ma la difesa fa buchi da tutte le parti



Ferrari 5: giornata dura dalle sue parti, l'Udinese passa e quando prova a spingere Adnan lo mura.



(56' Woo 6: la partita è già segnata e non si ritrova grosse responsabilità sulle spalle)



Caracciolo 5,5: serata difficile, senza grandi errori individuali, ma gli avversari gli entrano da tutte le parti.



Heurtaux 5: ha perso la personalità che aveva i prima anni a Udine.



Souprayen 5,5: forse il migliore del reparto arretrato fin che la squadra reggge.



Romulo 5,5: quel poco che il Verona propone in avanti passa dai suoi piedi.



Fossati 5: dovrebbe farsi vedere per bloccare le giocate avversarie ma non ci riesce.



Zuculini 5: dalle sue parti i centrocampisti dell'Udinese fanno quello che vogliono.



Verde 5,5: giornata complicata, la sua squadra è costretta a rincorrere gli avversari e il suo tentativo di chiudere Widmer in occasione del raddoppio ne è l'immagine.



(72' Tupta s.v.)



Bessa 6: è costretto sulla difensiva e il suo la fa, ma non è giornata per proporre in avanti.



Kean 5: non gli arrivano palloni, lui non ne trova da poterne giocare.



(46' Pazzini 5,5: il problema di oggi non è certo l'attacco cerca di tenere qualche pallone ma la squadra non gira)





All. Pecchia 5: i suoi non arrivano a Udine con il giusto approccio alla partita.