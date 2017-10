Hellas Verona-Benevento 1-0



Nicolas 6: attento su cross e calci d'angolo. Per il resto non deve quasi mai intervenire.



Caceres 5,5: meno pimpante del solito, sbaglia anche qualche passaggio non da lui. Distratto.



Caracciolo 6,5: leader della difesa gialloblù. Attento per l'intero match, da sicurezza al reparto con grandi chiusure in anticipo.



Souprayen 5,5: in campo a sorpresa al posto dell'infortunato Heurtaux, gioca un buon primo tempo, mentre nella ripresa commette qualche errore pericoloso.



Fares 6: poco presente nella prima frazione, si vede molto di più nella ripresa risultando una spina nel fianco per la difesa del Benevento.



Romulo 6,5: impreciso e diasttento per 60', cresce tanto nella parte finale del match. Trova un gol decisivo per lui e forse anche per la stagione del Verona.



Fossati 5: non una grande serata la sua, sbaglia diversi passaggi e viene pure ammonito. Non riesce mai a cambiare ritmo.



Bessa 6: nel primo tempo si abbassa spesso per aiutare i gialloblù nel far ripartire l'azione. Poco incisivo davanti ma la sua qualità è ossigeno puro per i gialloblù.



(dall' 85' Buchel sv: entra per aiutare i suoi a portare a casa il risultato).



Cerci 6,5: parte subito forte con un paio di spunti interessanti e un bel tiro. Cala vistosamente nella ripresa e viene sostituito.



(dal 69' Verde 7: entra e cambia subito la partita con l'assist splendido per Romulo. Decisivo).



Pazzini 6,5: buona prestazione per il capitano che gioca una partita "operaia" aiutando tanto in fase di costruzione. Sfortunato in occasione della traversa.



Valoti 6: si impegna, corre e aiuta il centrocampo, ma per due volte manca la conclusione a tu per tu con Brignoli. Esce per dare spazio a Kean.



(dal 54' Kean 6: sbaglia parecchio ma con la sola sua presenza mette in crisi la difesa giallorossa. Utile alla causa).





All. Pecchia 6: conquista i primi tre punti della stagione, ma che fatica! Questo Verona deve ancora migliorare sotto tanti aspetti.