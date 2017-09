Hellas Verona-Sampdoria 0-0



Nicolas 6: attento sulle conclusioni da lontano di Caprari e Praet, fatica ancora nelle uscite, ma sta volta riesce a fermarsi in tempo.



Bearzotti 6,5: titolare a sorpresa viste le assenze di Caceres e Souprayen, gioca un ottimo primo tempo con grande carattere. Cala vistosamente nella ripresa.



Caracciolo 7: all'esordio stagionale. Nella prima frazione è attento e trasmette sicurezza all'intero reparto, nella ripresa salva sulla linea su Caprari e poi su Zapata e risulta decisivo in svariati momenti. Provvidenziale.



Heurtaux 6,5: buona anche la gara del centrale francese, attento sia su Quagliarella che su Zapata. Nel secondo tempo sventa parecchi pericoli per la porta di Nicolas.



Romulo 5,5: spesso in difficoltà. L'impressione è che voglia strafare e molte volte perde pericolosamente palla in uscita. Rimandato.



Fossati 6: fa il suo esordio dal primo minuto giocando una buona gara condita da tanti recuperi, belle aperture e qualche errore.



(dal 87' Buchel sv: entra senza poter incidere).



B. Zuculini 6: 90 minuti di pura "garra" argentina. Lotta senza sosta su ogni pallone. Tecnicamente sbaglia numerosi appoggi ma a centrocampo la sua volontà è determinante.



Bessa 6: a tratti riesce a far vedere i colpi di cui è capace, ma sbaglia ancora troppo nel corso della partita. In crescita rispetto alle prime uscite.



Verde 6: volenteroso, pimpante, a tratti imprendibile. Il problema è che sbaglia quasi sempre l'ultima giocata.



Pazzini 6: sbaglia tanto, ma riesce a mandare in porta Valoti e Verde che sprecano due occasionissime. Questo Verona comunque non può fare a meno di lui. Riferimento.



(dal 76' Kean 6: prova a metterci tutta la sua freschezza nel quarto d'ora che Pecchia gli concede. Si muove molto ma spesso, per la troppa fretta, pasticcia).



Valoti 6,5: nel primo tempo le occasioni migliori del Verona capitano sui suoi piedi, in un caso è bravo Puggioni, nell'altro è impreciso lui. In generale gioca una buona partita sia in fase offensiva che in aiuto al centrocampo.



(dal 80' Zaccagni sv: entra per giocare 10' a servizio della squadra, dando una mano ad arginare le sortite dei blucerchiati).





All. Pecchia 6: oggi si è visto il miglior Verona della stagione finora. Una squadra grintosa che con un po' più di precisione avrebbe potuto portare a casa anche i tre punti. La strada verso la salvezza rimane comunque ancora tutta da percorrere.