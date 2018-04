Hellas Verona-Cagliari 1-0



Nicolas 7,5: bravo in tutte le occasioni in cui viene chiamato in causa nel primo tempo, esce con coraggio anche fuori dalla sua area nella ripresa. La parata su Faragò nel finale vale la vittoria. Formidabile.



Bianchetti 6: schierato a sorpresa come terzino destro se la cava bene con una prestazione ordinata e generosa.



Ferrari 6: gioca sorprendentemente come centrale al fianco di Vukovic. La sua è una buona gara, rimane concentrato e non perde mai la calma. Ritrovato.



Vukovic 6,5: il serbo è tornato ad essere la solida roccia vista fino a qualche partita fa. Domina di testa e guida i suoi con coraggio.



Souprayen 6: schierato titolare per la terza partita consecutiva, parte bene con qualche buona accelerazione, ma commette anche qualche ingenuità evitabile con dei falli al limite dell'area molto pericolosi.



Romulo 6,5: si incarica di calciare il rigore che porta in vantaggio i suoi e gioca una gara di grandissima dedizione e corsa. Capitano.



Zuculini 7: pronti-via e mette subito in campo la sua grande grinta e la generosità nell'andare a lottare su ogni pallone. Recupera in difesa e si fa vedere in attacco. Gli viene pure annullato un bel gol. Fosforo e cuore dei gialloblù. Esce tra gli applausi.



(dal 77' Tupta 6,5: il giovane primavera entra subito molto bene in partita aiutando tanto i suoi a guadagnare tempo e campo).



Fossati 6,5: torna titolare dopo moltissimo tempo. Si abbassa spesso tra i difensori per impostare l'azione dei suoi. L'ammonizione nel primo tempo non lo limita minimamente. Intraprendente.



Fares 6,5: gioca praticamente da centravanti andando sempre a contrasto con i tre difensori rossoblù, alterna ottime cose a qualche errore tecnico ma tutto sommato fa il suo.



Aarons 6: si posiziona inizialmente largo a sinistra, poi viene spostato a destra ma la sostanza non cambia. Fatica moltissimo in fase offensiva ma almeno la sua facilità di corsa risulta molto utile in fase di copertura.



(dal 69' Caracciolo 6: entra per difendere il risultato e limitare i bravi saltatori rossoblù. Ci riesce.



Cerci 5,5: cerca di allungare gli avversari con continui movimenti a cercare la profondità. Ci riesce solo a tratti. A volte risulta un po' troppo egoista forzando la giocata per cercare la conclusione in porta.



(dal 60' Valoti 6: entra nel momento in cui il Verona comincia a soffrire la pressione del Cagliari. Lui non si scompone e con il coltello fra i denti si mette al servizio della squadra.





All. Pecchia 6,5: con una squadra rivoluzionata rispetto a Benevento trova tre punti molto importanti. La sua squadra non gioca un gran calcio ma ci mette tanta grinta e generosità. Ora però servono conferme immediate.