This image attracted me in Italy! Now about to leave is the last image that I m seeing! #coliseum #gladiator #MaximusDecimusMeridios Una foto pubblicata da Anderson Hernanes Lima (@hernanesoj) in data: 8 Feb 2017 alle ore 02:14 PST

Il trequartista brasilianoè vicinissimo all'addio e al passaggio in Cina all'. Il giocatore ha confermato che questi sono gli ultimi momenti che trascorrerà in Italia sul proprio profilo instagram in cui ha postato una foto che ricollega il primo momento del suo approdo in Italia e l'ultima immagine che Hernanes si porterà con sè: "il Colosseo di Roma" per un addio da gladiatore.